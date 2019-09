Schimb de tiruri de rachetă la granița Israel-Liban. Apel la SUA și Franța

Gruparea Hezbollah susține că a distrus un vehicul militar și i-a ucis pe cei care se aflau înăuntru.

Imagini de la granița celor două țări în galeria foto

De cealaltă parte, armata israeliană a anunțat că un număr de rachete antitanc au fost lansate de pe teritoriul Libanului spre o bază militară din Israel și vehicule militare.

"Mai multe ținte au fost atinse. Noi am răspuns cu foc spre sursa focului și ținte din sudul Libanului", a anunțat armata israeliană.

IDF fires at targets inside Lebanon after anti-tank missile lands near Israeli border town

Details: https://t.co/xdhMOLWr7P pic.twitter.com/3irtejBUeo