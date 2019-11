Scene de coșmar în Europa. Mai multe orașe „sub apă”, după ploile abundente

Scene terifiante în Franţa, dar şi în Italia, unde a plouat abundent şi s-au produs inundaţii.

Unsprezece departamente din sud-estul Franţei au fost plasate sub stare de alertă. De asemenea, vântul suflă cu aproape 100 de kilometri pe oră şi provoacă mari probleme în zona mediteraneană.

În nordul Italiei au fost emise alerte de cod roşu, după ce mai multe localităţi au fost inundate.

Ministerul Român de Externe a emis o avertizare de călătorie pentru nordul Italiei, din cauza condiţiilor meteorologice.

Autorităţile franceze au decretat stare de urgenţă în mai multe oraşe din sud, printre care Cannes şi Nisa, din cauza ploilor şi a vântului puternic. Furtuna, de o violenţă ieşită din comun, a perturbat şi traficul aerian pe aeroportul din Nisa.

Circulaţia pe mai multe şosele şi drumuri naţionale a fost blocată de inundaţii. Mii de oameni au fost alertaţi şi mulţi au fost nevoiţi să îşi părăsească locuinţele şi să se adăpostească în locuri sigure.

Localnic: „Consiliul Local a înfiinţat un centru de criză. Am fost avertizaţi seara, în jurul orei 22, apoi, toată noaptea am primit telefoane de la Consiliu, la ora 2 şi la ora 4. Am încercat să dormim un pic. În final, ne-am trezit la 7 şi am fost anunţaţi că trebuie să părăsim locuinţa".

Localnică: „Când am plecat din casă, apa era până la glezne, nu trecuse de prag. Acum sper să nu fie pagube prea mari la locuinţa mea".

Pompierii francezi au intervenit cu bărci cu motor pentru salvarea sinistraţilor din casele înconjurate de ape. În unele regiuni au fost înregistrate uşoare alunecări de teren şi au fost şi copaci prăbuşiţi din cauza vântului puternic.

În Italia, ploile au făcut ravagii în nordul ţării, unde şoselele au fost acoperite de apă. Magazine şi locuinţe au fost inundate şi unii oameni au făcut eforturi disperate pentru a scoate apa din case. Printre clădirile afectate a fost şi una în care se află un centru de votare pentru alegerile prezidenţiale din România. Oficialii români, ajutaţi de cei italieni, au luat măsuri pentru mutarea secţiei din Savona într-o locaţie sigură.

