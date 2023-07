Scandal în Noua Zeelandă. Ministrul Justiției a demisionat după ce a făcut un accident și s-a opus arestării

Kiritapu Allan a fost implicată în accident la puțin timp după ora 21.00 duminică, în Wellington, a declarat premierul Chris Hipkins, și a fost reținută la secția centrală de poliție - înainte de a fi eliberată patru ore mai târziu.

Potrivit The Guardian, poliția a acuzat-o de utilizarea neglijentă a unui autovehicul și de refuzul de a însoți un ofițer de poliție și a citat-o să se prezinte în instanță la o dată ulterioară.

Allan a primit o notificare de încălcare a legii pentru exces de alcool în aerul expirat între 250 și 400mcg.

Incidentul în care a fost implicat Allan a fost cel mai recent dintr-o serie de pași greșiți și scandaluri în care au fost implicați miniștrii guvernului la mai puțin de trei luni de la alegerile naționale. Sondajele de opinie indică faptul că opoziția conservatoare a ajuns la egalitate sau a luat un ușor avans față de liberalii în funcție în ceea ce se anunță a fi o cursă strânsă.

Considerată cândva o stea în ascensiune a Partidului Laburist, Allan își luase recent o pauză pentru sănătate mintală, după ce a fost implicată într-o despărțire de partenerul ei.

Hipkins a declarat că a vorbit cu Allan luni dimineață și i-a spus că, în opinia sa, nu este în stare să rămână ministru și că este nesustenabil ca un ministru al justiției să fie acuzat de infracțiuni penale. Ea a fost de acord și a demisionat din funcțiile ministeriale, a spus Hipkins.

Deocamdată, Allan rămâne membru al parlamentului.

"În timp ce presupusele sale acțiuni sunt de neiertat, am fost informat că se confrunta cu o suferință emoțională extremă în momentul incidentului", a declarat Hipkins. "Luptele ei personale recente cu sănătatea mintală au fost bine documentate și se pare că unele dintre aceste probleme au ajuns la un punct culminant ieri."

Allan a declarat că îi pare rău pentru acțiunile sale și că se îndrepta spre casă pentru a se gândi la viitorul ei în politică.

"În ultimele săptămâni m-am confruntat cu o serie de dificultăți personale. Mi-am luat o pauză pentru a le aborda și am crezut că sunt în regulă să jonglez cu aceste provocări și cu presiunea de a fi ministru", a spus ea într-o declarație. "Acțiunile mele de ieri arată că nu am fost OK și m-am dezamăgit pe mine și pe colegii mei".

Luna trecută, ministrul transporturilor și imigrației, Michael Wood, a demisionat pentru că a ascuns un posibil conflict de interese cu acțiunile pe care le deținea. În martie, ministrul de interne, Stuart Nash, a fost demis după ce s-a aflat că a dat informații confidențiale unor donatori.

În mai, ministrul vămilor, Meka Whaitiri, a fost demis după ce a trecut la un alt partid politic.

Hipkins a preluat funcția de prim-ministru în ianuarie, după ce predecesoarea sa, Jacinda Ardern, a demisionat.

Alegerile din Noua Zeelandă vor avea loc pe 14 octombrie.

Sursa: The Guardian Dată publicare: 24-07-2023 09:35