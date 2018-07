Scandal în avion, din cauza unui sandwich cu bacon. Ce a pățit un pensionar

iStock

Ronald James, un pensionar în vârstă de 68 de ani, a primit amendă după ce a stârnit un scandal în avion, din cauza unui sandwich cu bacon.

Bărbatul zbura de la Palma la Exter când însoțitoarele de zbor l-au servit cu o gustare. Acesta, însă, s-a înfuriat pentru că nu a primit mâncare caldă și a stârnit un adevărat scandal. Mai întâi, el s-a ridicat furios și i-a cerut stewardesei un sandwich cu bacon, după care a ciupit-o pe femeie cerând să îl vadă pe căpitan, scrie Daily Mail.

Incidentul a avut loc în luna aprilie, însă magistrații au finalizat cazul abia în cursul săptămânii. Astfel, instanța a stabilit ca el să fie amendat cu aproximativ 230 de euro.

Potrivit procuroarei Lyndsey Baker, echipajul i-a explicat bărbatului că nu poate discuta cu căpitanul „din motive de securitate.”

„A cerut să discute cu căpitanul. I s-a spus că nu poate intra în cabină, iar el a țipat la ea. A țipat și a făcut gesturi amenințătoare spre echipaj, după care a ciupit-o pe una dintre ele. Mai mult, a refuzat să se așeze în timpul aterizării”, a spus procuroarea.

Scandalul a pornit din cauză că Ronald James îi promisese nepoatei sale un sandwich cu bacon, însă echipajul i-ar fi spus că s-au terminat.

„N-a existat mâncare caldă. Nu am luat micul dejun, nepoata mea voia ceva de mâncare și i-am zis să aștepte până ajungem în avion. Însoțitoarea a venit foarte relaxată. Ne așteptam să avem mâncare. S-a arătat dezintersată de situația noastră, iar în cele din urmă ne-a oferit niște burgeri din vită, dar erau de o calitate inferioară. N-am vrut să îi cumpărăm, pentru că erau îngrozitori. Am spus: „îmi pare rău, nu sunt buni” și am cerut să ni se returneze banii. Am atins-o pe spate doar să îi spun că burgerii n-au fost buni. I-a luat și ne-a dat banii înapoi, dar n-a fost suficient. Ne-a ignorat pur și simplu. Incidentul a durat unul sau două minute, nu m-am ridicat, aveam centura pusă. Voiam să îi spun căpitanului să menționeze că nu se servește mâncare la bord, ca pasagerii să poată mânca în aeroport. N-am cerut să îl văd sau ceva”, s-a apărat omul.

