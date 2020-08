Satul din Italia care oferă cazare gratuită pentru turiști. "E de învățat din asta"

Ca să capete popularitate pe traseele turistice, un sat din sudul Italiei oferă cazare gratis pentru un număr limitat de norocoși.

Într-o vară cu vacanțele compromise de incertitudini, inițiativa localității s-a dovedit atât de populară încât locurile disponibile sunt deja rezervate pentru tot sezonul.

Patru prietene au venit din nordul Italiei ca să viziteze satele pitoreşti din sudul Peninsulei. După luni de carantină şi toată nesiguranţa care a umbrit vară, li s-a părut o idee bună să descopere regiunea Molise. Cazarea e gratuită, datorită unei iniţiative locale de autopromovare.

Sara Guglielmetti, turist: "Sunt peisaje incredibile, e mult verde, arată ca o vedere. Și mai este ospitalitatea, ești bine primit în toată regiunea, oamenii sar să te ajute, să-ți dea informaţii, te fac să te simți ca acasă."

De altfel, toţi vizitatorii observa şi preţuiesc ospitalitatea localnicilor.

Fabiana Palmiere, turist: "Ieri o femeie ne-a primit pe noi toți, 35 de oameni, în casa ei. E de învățat din asta, pentru că nu știu câți oameni ar face asta."

Stefano Trotta, președinte al Amici del Morutto Association: "Cazăm oaspeții în trei apartamente din localitate. Am primit peste 8 mii de cereri din toată lumea, din America, Canada, Australia, Franța, Germania, Norvegia, Rusia, Kazahstan etc. Vom primi în total 250 de turiști, până pe 3 octombrie."

O zi, din cele 7 ale sejurului, este rezervată contopirii cu obiceiurile şi istoria locală. Vizitatorii sunt poftiţi la masă în casele oamenilor, vrăjiţi cu bucate tradiţionale făcute în casă şi au posibilitatea să stea de vorbă pe îndelete cu gazdele.

Iniţiatorul proiectului spera să convingă şi alte sate din împrejurimi să participe începând de anul viitor.

Domenico Credico, primar al San Giovanni în Galdo: "E greu să păstrezi distanța și celelalte măsuri de precauție în orașe. În sate în schimb, unde densitatea populației e mult mai redusă, viața e de mai bună calitate, nu doar în privința siguranței, dar și din perspectiva omeniei, care se pierde în marile orașe. Cei care ajung la noi sunt încântați de ospitalitatea oamenilor, de contactul uman, nu doar cu noi, cei din administrație, ci și cu localnicii."

Nominalizată de ziarul The New York Times printre cele 50 de locuri care merita descoperite în 2020, regiunea Molise este relativ necunoscută chiar şi printre italieni.

Pe de altă parte, cei 539 de oameni, care alcătuiesc populaţia stabilă a satului, se bucura să vadă fețe noi.

Ernesto Vico, proprietar bar în San Giovanni: "Am sesizat o diferență în bine pentru afacerea mea, firește, pentru că 10 cafele în plus pe zi sunt...zece cafele în plus. Pe de altă parte, e plăcut să cunoști oameni noi, străini."

Mult timp după această vacantă inedită, turiştii îşi vor aminti de plimbările în natură, de descoperirea unor ruine antice şi chiar de sumara iniţiere în dansurile tradiţionale.