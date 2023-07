Şase persoane, rănite după ce o macara s-a rupt şi s-a prăbuşit pe o stradă din New York | VIDEO

În momentul în care macaraua a căzut, pompierii şi personalul de salvare tocmai sosiseră la faţa locului răspunzând aparent la incendiul care izbucnise în cabină înainte de prăbuşire, scrie Reuters, citată de News.ro.

Incidentul s-a desfăşurat în jurul orei locale 7:30 în zona bulevardelor 10 şi 11 şi a străzilor West 41 şi 42, în apropiere de complexul Hudson Yards, a precizat Departamentul de Poliţie din New York.

Poliţia din New York a îndemnat populaţia să evite zona, străzile din jur fiind blocate, iar traficul prin tunelul Lincoln din apropiere, care duce spre New Jersey, era îngreunat.

O înregistrare video neverificată postată pe reţelele sociale arată cum partea superioară a macaralei se rupe şi cade la pământ, atingând o clădire din apropiere în timp ce se prăbuşeşte. În acelaşi timp, din cabina macaralei se poate vedea ieşind fum gros şi negru.

A towering construction crane caught fire high above the west side of Manhattan then lost its long arm, which smashed against a nearby building, dangled and then plummeted to the street. Read more ›› https://t.co/d6vsvVBmlbpic.twitter.com/m3BXo4KTiQ