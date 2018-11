Şapte morţi şi patru răniţi după ce un vehicul a lovit mai mulți pietoni în China

Potrivit poliţiei locale, autoturismul a urcat pe trotuar înainte de a lovi pietonii, la ora locală 10:00 (02:00 GMT) într-un sat din comuna Leshan (provincia Sichuan).

Poliţia nu a precizat dacă accidentul a fost comis intenţionat, indicând numai că şoferul a fost arestat şi a fost deschisă o anchetă.

