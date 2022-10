Sapte morţi în urma unei explozii la o benzinărie din nord-vestul Irlandei | VIDEO

Poliţia irlandeză a precizat că opt persoane au fost internate în spital, iar „căutările în vederea găsirii altor victime continuă”, scrie AFP, citată de News.ro.

BREAKING: Seven people are now confirmed to have died following an explosion at a petrol station in County Donegal in Ireland yesterday.

Full story: https://t.co/Gs8ASSRKjS

???? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/ogywJMLo2Z