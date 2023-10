Șapte cutremure raportate în decurs de o oră în Afganistan. Sunt cel puţin 320 de morţi | VIDEO

Șapte cutremure au fost raportate în Afganistan în decurs de o oră. Epicentrul cutremurului iniţial, cu magnitudinea 6,3, a fost la 40 km nord-vest de cel mai mare oraş din regiune, Herat.

Acesta a fost urmat, opt minute mai târziu, de o replică cu magnitudinea de 5,5, a raportat United States Geological Survey (USGS).

Peste o jumătate de oră a avut un nou seism de 6,3, iar după 20 de minute, încă unul, cu magnitudinea de moment de 5,9.

Toate aceste cutremure au fost de suprafaţă, producându-se la adâncimi cuprinse între 7,7 km şi 14 kilometri, de unde şi impactul lor devastator.

Totul a început sâmbătă dimineaţa, în jurul orei locale 11.00, iar teroarea a durat mai bine de o oră. În total, au fost şapte seisme. Mulţi locuitori din Herat au fugit din clădirile din oraş şi au fost raportate alunecări de teren şi persoane rămase blocate sub imobile prăbuşite.

11 members of a family living in this house have lost their lives and are buried under the rubble of their house. Their house has completely collapsed, their bodies are still under the rubble. Today’s earthquake in Herat & Badghis provinces of Afghanistan has caused huge losses. pic.twitter.com/XkK2xhnaLo