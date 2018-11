Salată contaminată cu E.coli. Zeci de oameni s-au îmbolnăvit deja

Getty

Un număr de 32 de persoane Statele Unite și alte 18 din Canada au fost infectate cu bacteria E.coli după ce au consumat salată verde, relatează CNN.

Din acest total, 13 au fost deja spitalizate, iar una a dezvoltat complicaţii la rinichi, ce pot duce la deces. Pe cale de consecinţă, Centrul american de Control şi Prevenţie al bolilor (CDC) a emis, marţi, un avertisment americanilor de a evita consumul de salată verde.

"Cea mai mare parte a salatei verzi cultiva în momentul de faţă provine din California, deşi există şi ceva salata care vine din Mexic", a precizat dr. Scott Gottlieb, directorul Administratioei Alimentelor şi Medicamentelor (FDA), marţi, citat de CNN.

Statele afectate sunt California, Connecticut, Illinois, Massachusetts, Maryland, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio şi Wisconsin.

Getty

Foto: Colonie de bacterii E.coli

Probleme au fost raporate şi în Canada, unde 18 persoane din Ontario şi Quebec au fost infectate cu bacteria E.coli.

Nu este prima oară când Statele Unite se confrunta cu această problemă. Şi în decembrie 2017 au fost descoperite cazuri de infecţii cu E.coli, apărute pe fondul consumului de salate verde.

"Tulpina din 2017 este aceeaşi ca cea din toamna lui 2018, şi coincide şi perioada anului. Astfel că este posibil să existe o legătură cu sfârşitul sezonului de recoltare din California", a adăugat directorul FDA.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer