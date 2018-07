Sadiq Khan explică de ce a permis zborul balonului "Baby Trump" deasupra Londrei

Getty

Primarul Londrei, Sadiq Khan, a explicat de ce a permis zborul balonului care îl portretizează pe preşedintele american, Donald Trump, deasupra Londrei, în timpul vizitei sale în Marea Britanie.

Edilul a spus că Marea Baritanie "are o tradiţie, la fel ca SUA, de a proteja drepturile şi libertăţile de a protesta", scrie The Guardian.

Vorbind la BBC Radio 4, Khan a declarat: "Marea Britanie are o tradiţie, la fel ca SUA, de a proteja drepturile şi libertăţile de a protesta, libertatea de a te aduna. Vă puteţi imagina dacă am limita libertatea de exprimare pentru că am rănit sentimentele cuiva?”.

We want a Big Baby Trump Baloon too! pic.twitter.com/jd8L6sMp0M — Key West Chris Rehm (@KeyWestChris) July 9, 2018

Trump se află într-o vizită tensionată de patru zile în Marea Britanie, sosirea lui fiind întâmpinată cu proteste. Oamenii au strâns bani şi au obţinut permisiunea primăriei din Londra pentru a lansa un balon uriaş care îl portretizează pe preşedintele american ca fiind un bebeluş în scutece, potrivit News.ro.

Preşedintele SUA a spus că nu se simte binevenit în Londra din cauza protestelor. El l-a acuzat pe Sadiq Khan că ar fi responsabil de numărul mare de imigranţi prezenţi în capitala britanică.

