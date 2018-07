Kim Jong-un i-a trimis o scrisoare lui Donald Trump. Cerințele liderului nord-coreean

Trump a postat joi pe Twitter o copie a unei scrisori din partea lui Kim în coreeană şi o traducere în limba engleză din 6 iulie, în jurul datei când secretarul de stat Mike Pompeo a vizitat ţara izolată.

Kim nu s-a întâlnit cu Pompeo şi relatările privind vizita au indicat că nu a mers bine. Coreea de Nord a acuzat Statele Unite că încearcă să o forţeze să se denuclearizeze unilateral şi un oficial citat de mass-media de stat a declarat că discuţiile au fost "foarte dezamăgitoare".

În scrisoare, liderul nord-coreean i-a mulţumit de asemenea lui Trump pentru eforturile "în punerea în aplicare a declaraţiei comune", referindu-se la un document convenit de cei doi lideri când s-au întâlnit la Singapore în iunie, cerându-i în acelaşi timp acţiuni concrete de consolidare a încrederii reciproce.

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt