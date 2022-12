Russia Today difuzează un clip în care Europa își petrece 2021 în abundenţă, 2022 în beznă, iar în 2023 îşi mănâncă animalele

Potrivit videoclipului europenii au petrecut 2021 în abundenţă, în 2022 au făcut sărbătorile în beznă, iar în 2023 vor fi constrânşi să-şi mănânce animalele de companie, relatează BFMTV.



Acest clip promoţional, difuzat pentru prima oară în Europa de către jurnalistul Francis Scar de la BBC Monitoring, se doreşte un avertisment adresa cetăţenilor europeni în privinţa consecinţelor energetice ale susţinerii Ucrainei de către Uniunea Europeană (UE), în contextul în care războiul rus lansat de Kremlin durează de zece luni.



În prima secvenţă - o scenă din 2021, o familie sărbătoreşte Crăciunul, iar o fetiţă primeşte cadou un hamster care poartă un papion.



În anul următor, în aceeaşi perioadă, tatăl fetei este nevoit să construiască un sistem prin care să transforme roata hamsterului în generator, pentru a ilumina bradul de Crăciun.



În ultima secvenţă, în 2023, familia trăieşte în mod evident în cea mai mare sărăcie şi frig. tatăl găseşte în supă papionul hamsterului, care sugerează că soţia sa a fost nevoită să gătească animalul de companie pentru ca familia să supravieţuiască.

The Kremlin dump "Russia Today" congratulated the Europeans on the "Russophobic Christmas", talking about how Europe "freezes" without electricity, receiving electricity with the help of a hamster in a wheel... pic.twitter.com/Jz3rGi4i6H