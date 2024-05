Rușii și-ar fi bombardat singuri un oraș. Cinci oameni au fost răniți | Video

Viaceslav Gladkov a declarat că 30 de case și 10 mașini au fost avariate, fără a preciza sursa exploziei.

Răniții au fost duși la spital cu răni de schije inclusiv la cap și față, a spus el.

El a spus că a fost „miraculos” că nimeni nu a murit în incident.

Belgorod este situat în apropierea graniței cu Ucraina, vizavi de orașul Harkiv din nord-estul ucrainei.

Mai multe canale de Telegram citate de publicația Nexta susțin că una dintre bombele lansare de ruși, care zbura către regiunea Harkov din Ucraina, a căzut lângă Belgorod.

There was an explosion in the Russian Belgorod region

Local Telegram channels suggest, one of the bombs, which was flying to Kharkiv region of Ukraine, fell near Belgorod.

Russian authorities have not commented on the rumors. pic.twitter.com/ywPVqUyp1q