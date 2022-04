Rușii au pierdut în războiul din Ucraina peste 210 ofițeri. Pregătirea unui pilot ia 14 ani și 14 milioane de dolari

Citește aici LIVE UPDATE | Războiul din Ucraina, ultimele informații. Ziua 47

BBC a reușit să verifice identitățile celor 1.083 de militari ruși uciși în Ucraina, raportați official de autoritățile locale sau de presa rusă, scrie The Guardian.

Rusia și-a pierdut unii dintre cei mai buni specialiști ai săi, inclusiv trupe de elită, cum sunt piloții de luptă cu înaltă calificare și unii comandanți experimentați, susține Olga Ivshina, corespondent BBC.

It takes 5 years and at least 10.000 USD to prepare an infantry lieutenant in Russia. For other specialties prices rise up to 60.000 USD per one young officer. It costs from 4 to 14 mln USD (and up to 14 years) to prepare a skillful fighter pilot.4