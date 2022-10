Rușii au început evacuarea civililor din Herson. „Plecaţi cât mai rapid posibil”

Evacuarea va dura circa şase zile, a indicat guvernatorul numit de Moscova, Vladimir Saldo.

Adjunctul său, Kirill Stremousov, le-a transmis civililor să evacueze în cel mai scurt timp posibil oraşul Herson, unde forţele ucrainene ar putea declanşa o ofensivă în orice moment.

"Evacuation" in Kherson from the West bank to the East bank of Dnieper pic.twitter.com/XVM1vOX20a