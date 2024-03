Alegeri în Rusia. Cum gândeşte „Generaţia Putin", tinerii care nu au prins alt lider al ţării. „Nu mă gândesc la viitor”

Zaurbek, în vârstă de 27 de ani, îl vede pe preşedintele Vladimir Putin drept garantul stabilităţii Rusiei. Egor, în vârstă de 18 ani, spune fără menajamente că liderii Rusiei sunt „jalnici". Ceea ce au în comun amândoi este faptul că niciunul dintre ei nu-şi poate aminti o perioadă în care Putin, la putere din ultima zi a anului 1999, nu a fost la conducerea Rusiei în calitate de preşedinte sau prim-ministru.

„Noi suntem Generaţia Putin. Într-un sens, este corect să spunem că nu am văzut nimic altceva", recunoaşte Zaurbek într-un interviu acordat pentru Reuters în oraşul Vladikavkaz din sudul ţării.

Putin se bucură de cote de aprobare care depăşesc cu mult 80%, potrivit sondajelor de opinie, deşi fiabilitatea datelor poate fi pusă la îndoială într-o ţară aflată în război, care a reprimat dur disidenţa.

Totuşi, tinerii sunt ceva mai critici decât populaţia generală în ceea ce priveşte direcţia în care se îndreaptă ţara.

Un sondaj realizat în februarie de cel mai cunoscut institut de sondaje din Rusia, Centrul Levada, a arătat că 72% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani credeau că lucrurile merg în direcţia corectă - o cifră care a scăzut la 64% în rândul ruşilor cu vârste cuprinse între 25 şi 34 de ani. Pentru întreaga populaţie, proporţia a fost de 74%.

În interviurile televizate acordate Reuters, tineri ruşi din cinci oraşe diferite au vorbit despre Putin şi despre speranţele lor pentru viitor:

„Siguranță și perspective pentru viitor”

Zaurbek Burnaţev locuieşte în regiunea Caucazului de Nord din Rusia care, în anii care au urmat prăbuşirii Uniunii Sovietice în 1991, a cunoscut războaie, luări de ostatici şi bombardamente.

El are o amintire deosebit de vie din copilărie. Într-o zi, în timp ce se întorcea acasă de la şcoală, mama sa a sunat panicată pentru a afla unde se află - avusese loc un „act terorist" într-o piaţă locală. Astăzi, lucrurile sunt mai stabile şi vrea să rămână aşa.

„Ce îmi doresc? În primul rând, vreau siguranţă şi perspective pentru viitor, dezvoltare şi oportunităţi. Ceea ce observ acum - din ceea ce îmi amintesc şi ceea ce avem acum, lucrurile s-au îmbunătăţit. Să sperăm că se va îmbunătăţi şi mai mult. Doamne fereşte ca lucrurile să se înrăutăţească", a declarat tânărul într-un interviu realizat la sediul de campanie electorală al lui Putin din Vladikavkaz, unde lucrează ca voluntar, precizează Reuters. „Să spunem că îl susţin pe preşedintele în exerciţiu. Voi participa la viitoarele alegeri şi cel mai probabil voi vota pentru el", mărturiseşte tânărul.

Dacă nu respect legea „m-aș împușca în picior”

Egor Lvov critică autorităţile, dar se dezice de ideea că s-ar putea gândi să părăsească ţara, aşa cum au făcut sute de mii de alte persoane de la începutul războiului.

„De ce aş pleca? Oameni jalnici au preluat puterea în ţara mea şi au pus stăpânire pe ea în ultimii 25 de ani. De ce trebuie să plec eu şi nu ei? Cred că este timpul ca ei să plece sau să meargă la închisoare", spune Lvov.

La începutul acestui an, el a sprijinit campania electorală a lui Boris Nadejdin, un posibil adversar al lui Putin care s-a pronunţat împotriva războiului din Ucraina. Nadejdin a fost descalificat din motive tehnice, dar Lvov spune că a fost remarcabil faptul că această campanie a avut loc şi că „nimeni nu a încercat să ne bată cu un par în cap". El are în vedere legile introduse de la începutul a ceea ce Putin numeşte „operaţiunea militară specială" în Ucraina, în baza cărora oamenii pot merge la închisoare pentru "discreditarea" forţelor armate sau pentru răspândirea de informaţii false despre acestea.

„Ei bine, eu respect legea, indiferent de atitudinea mea faţă de ea. Este represivă, este greşită şi nedreaptă. Dar dacă nu o respect, m-aş împuşca în picior", afirmă Lvov.

El spune că opiniile sale au devenit mai dogmatice. „Înţeleg că nu am cum să comunic cu o persoană care susţine operaţiunea militară specială şi îl susţine pe Putin. Acest lucru se datorează faptului că Putin şi OMS sunt acum unul şi acelaşi lucru."

Doar Putin este în stare să conducă țara

Artiom Kolenov, în vârstă de 25 de ani, este student la agricultură şi, la fel ca şi alţii din familia sa înaintea lui, este cazac - un descendent al călăreţilor războinici care apărau frontierele Imperiului Rus. Figura sa corpolentă poartă o uniformă închisă la culoare, cu epoleţi şi nasturi de argint. Ambiţia sa este să obţină o slujbă bună în sectorul agricol şi să ajungă la rangul de lider cazac sau ataman.

„Lucrurile sunt rele în Occident, dar pentru noi s-au îmbunătăţit. Am început să mâncăm pâine cu unt şi caviar roşu. Nu era cazul înainte. Vorbesc foarte serios", spune el.

„Da, voi merge să votez la alegeri. Îl susţinem pe Vladimir Vladimirovici Putin. Nu există alte persoane care ar putea conduce ţara, pentru că în acest moment este în curs de dezvoltare la scară largă a statului", spune Artiom.

„Există o teamă”

Elizaveta Kazanţeva, în vârstă de 21 de ani, este studentă la sport şi politici pentru tineret şi activistă a partidului liberal Iabloko din oraşul Ekaterinburg din Urali. Luna trecută, ea şi o prietenă au fost reţinute şi amendate după ce au depus flori la un memorial de război în timpul a ceea ce autorităţile au considerat a fi un eveniment neautorizat organizat de soţiile soldaţilor ruşi care servesc în Ucraina.

„Noi doar am depus flori şi am fost reţinute, deşi nu am scandat nimic, nu aveam afişe sau ceva de genul acesta", a povestit Kazanţeva. „Doar pentru că am depus flori. Aşadar, există o teamă că, dacă autorităţile reacţionează astfel, simpla respiraţie sau expiraţie greşită ar putea fi un declanşator pentru ele", explică tânăra.

Kazanţeva spune că ea şi părinţii ei împărtăşesc această viziune despre politică. Dar cu bunicile ei, care îşi iau opiniile de la televiziunea de stat, este diferit. „Pur şi simplu nu înţeleg cum este posibil să nu ne idolatrizăm autorităţile şi să vorbim altfel, nu aşa cum o fac ele", mărturiseşte Kazanţeva.

Ea vrea să fie „o persoană bună, care să nu fie în închisoare şi să poată spune ceea ce gândeşte cu adevărat". Privind în viitor, ea vede „multe probleme" pentru Rusia în următorii 10 ani. „Este nevoie să se rezolve conflictul politic extern (cu Ucraina) într-un fel sau altul. Este nevoie să se găsească o cale de ieşire, ceea ce nu va fi uşor. Dar cred că Rusia va fi capabilă să îndure acest calvar şi va deveni în cele din urmă un stat liber şi democratic", spune tânăra.

„Nu mă gândesc la viitor”

Marksim Golomareev, în vârstă de 25 de ani, este student la universitate şi un pasionat de dans popular şi modern. Reflectând asupra evenimentelor din ultimii doi ani, el se concentrează asupra artei, nu asupra războiului sau politicii.

„Bineînţeles, am crescut ca dansator, am crescut în abilităţile de performanţă", spune el.

Întrebat ce s-a mai schimbat, el face aluzie la impactul sancţiunilor occidentale asupra Rusiei. „iPhone-urile nu funcţionează cum trebuie, nici Apple Pay. Şi ce dacă? Continuăm să trăim fără Apple Pay şi fără iPhone-uri", adaugă tânărul.

El spune că va vota în alegeri, dar nu spune pentru cine. „Alegerea unui preşedinte este importantă pentru fiecare persoană. Bineînţeles, am de gând să votez. Aceasta este o datorie a fiecărui cetăţean al Federaţiei Ruse", arată Maksim.

Ce se va întâmpla în viitor? „Nu mă gândesc la viitor", spune el, zâmbind. „Mă las pur şi simplu în voia vieţii. Asta e tot", afirmă tânărul rus.

