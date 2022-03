Ruşii au deschis focul la un protest împotriva invadatorilor, în Ucraina. Cinci oameni au fost răniţi. VIDEO

Potrivit unor martori, ruşii au tras asupra oamenilor şi au folosit grenade asurzitoare pentru a-i dispersa pe manifestanţi. Au fost rănite cinci persoane.

Another video from the #russian military-occupied Nova Kakhovka. The bastards opened fire on unarmed civilians. But the #Ukrainians didn't flee. They stand and won't leave their land???????? pic.twitter.com/UK1UabdJ2o

În ciuda agresiunii soldaţilor ruşi, ocrainenii au refuzat să plece din stradă. Ei le cer ruşilor să plece acasă.

La protest participă mii de oameni, potrivit imaginilor din social media.

This is a video from the small temporarily occupied city of Nova Kakhovka, near Kherson.

The Ukrainian people will make Putin regret this.

The Russians won’t have an easy time in Ukraine, not for a second. pic.twitter.com/gaHN9FCDlj