Rușii anunță că au dejucat un sabotaj al ucrainenilor care viza o fabrică de armament. „Spionul” pregătea o bombă

„La arestarea sa, în momentul în care plasa un dispozitiv exploziv inmprovizat într-o ascunzătoare, a opus o rezistenţă armată şi a fost neutralizat de tiruri de ripostă”, anunţă într-un comunicat FSB.

Potrivit FSB, suspectul era un cetăţean rus, născut în 1984, recrutat de GUR şi a fabricat o bombă pentru a arunca în aer un vehicul aparţinând unui cadru al unei fabrici de armament în regiunea Sverdlovsk, în Ural.

FSB anunţă că a găsit, la locul schimbului de focurri, un pistol, un dispozitiv exploziv improvizat „de mare putere” şi „mijloace de comunicare implicând schimburi” cu GRU.

The FSB has killed a man who allegedly prepared to blow up the car of one of the heads of a defense enterprise in the Sverdlovsk region - the FSB's Central Intelligence Service



The report described him as "an agent of Ukraine's military intelligence."

It is alleged that they… pic.twitter.com/mqiTNBVvsJ