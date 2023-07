Rusia susţine că ucrainenii au atacat Moscova cu drone. Activitatea pe aeroportul Vnukovo a fost perturbată | VIDEO

Cel puţin trei drone au fost interceptate pe cerul regiunii Moscovei - inclusiv două la doar 30 km sud-vest de Kremlin, au afirmat agenţiile de presă ruseşti. O dronă a fost detectată în regiunea învecinată Kaluga, informează Reuters, citată de News.ro.

This morning, a kamikaze drone struck on the territory of one of the military facilities in Kubinka (#Moscow region). The Vnukovo airport in Moscow was also attacked, reports Russian media. pic.twitter.com/3OCHuN6YUR