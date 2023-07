Rusia lansează un atac masiv cu drone kamikaze asupra Kievului, la câteva ore înainte de summitul NATO de la Vilnius

"Inamicul a atacat din aer Kievul pentru a doua oară" în această lună, a indicat Serhii Popko, şeful administraţiei militare a Kievului într-o postare pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Popko a declarat că sistemele de apărare antiaeriană ucrainene au doborât toate dronele Shahed de fabricaţie iraniană lansate de Rusia înainte ca acestea să-şi atingă ţinta, subliniind că atacul a provocat pagube minore.

Dronele au fost lansate din direcţia sudică, probabil dinspre regiunea rusă Krasnodar, potrivit administraţiei militare a Kievului, fără a preciza numărul exact al dronelor doborâte.

