Rusia atacă din nou infrastructura portuară la Dunăre, 22 de drone au fost doborâte, afirmă Kievul | Video

'În noaptea de 3 septembrie, ocupanţii ruşi au lansat mai multe valuri de atacuri cu drone Shahed-136/131 din sud şi sud-est', a scris Armata aerului ucraineană pe contul de Telegram, adăugând că apărarea antiaeriană a doborât 22 de drone dintr-un total de 25 lansate, transmite şi AFP.

Potrivit Reuters, Comandamentul Militar Sud al Ucrainei a indicat pe reţele sociale că atacul a vizat 'infrastructură civilă de la Dunăre' şi cel puţin doi civili au fost răniţi.

Today's night strike by the UAV "Geran" on the port of Reni in the Odessa region.

Meanwhile, the remnants of the Ukrainian air force say that "everything is shot down."

Here you can clearly see how everything is "shoted down". https://t.co/QjVKhwtCZA pic.twitter.com/qQcMV5YdRQ