Rusia amenință că va bloca Wikipedia, în urma publicării unui articol despre invazia Ucrainei

Agenția rusă de monitorizare a presei, Roskomnadzor, a transmis că va interzice site-ul în toată țara pentru un articol intitulat „Invazia rusă a Ucrainei în 2022”.

Russia is also threatening to ban Wikipedia for an article called “Russian invasion of Ukraine in 2022” because of “illegally disseminated information” about Russian military and Ukrainian civilian casualties, as well as bank runs pic.twitter.com/ZsI7iv3b9s