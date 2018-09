Rusia a reluat atacurile aeriene împotriva insurgenţilor în provincia siriană Idlib

Preşedintele sirian Bashar al-Assad încearcă să recucerească întreg teritoriul Siriei şi a înregistrat mari victorii împotriva insurgenţilor de când Rusia s-a raliat eforturilor lui de război în 2015.

Săptămâna trecută, o sursă apropiată Damascului a declarat că executivul pregăteşte o operaţiune ofensivă pentru a recuceri provincia Idlib, însă Turcia, a cărei armată are câteva posturi de observaţie la graniţa cu zona insurgenţilor, a atenţionat împotriva unui asemenea asalt.

Raidurile aeriene ale Rusiei au încetat în şi în jurul provinciei Idlib la 15 august, însă forţele pro-Assad au continuat bombardamentele aeriene şi atacurile împotriva insurgenţilor, subliniază OSDO.

Sursa insurgenţilor şi OSDO au declarat că atacuri aeriene au loc în provincie lângă Jisr al-Shughour, în partea de vest a teritoriului deţinut de insurgenţi în nord-vestul ţării.

Liderii rus, turc şi iranian urmează să aibă o întrevedere în 7 septembrie în Iran, unde este aşteptat să discute asupra situaţiei din nord-vestul Siriei.

