Rusia a primit cel mai mare submarin construit în ultimii 30 de ani. Poate provoca un „tsunami radioactiv”

Astfel, Rusia a primit vineri un submarin al “apocalipsei”, după cum este denumit de Daily Mail.

Pe submarinul Belgorod de 184 m lungime și 30.000 de tone ar putea încăpea șase drone nucleare Poseidon lungi de 24 de metri, înarmate cu o sarcină utilă nucleară de până la 100 de megatone, relatează US Naval Institute News.

Aceste arme fără pilot ar putea produce un tsunami de până la 500 m înălțime și sunt construite pentru a provoca o contaminare radioactivă „devastatoare” pe scară largă, asemănătoare unei bombe cu cobalt.

Torpilele Poseidon sunt concepute pentru a distruge orașe de coastă importante din punct de vedere economic, lăsând în urmă zone mari contaminate radioactiv, "făcându-le inutilizabile pentru activități militare, economice sau de altă natură pentru o lungă perioadă de timp”, potrivit unui document rusesc scurs în presă și citat de BBC în 2015.

Un focos de această dimensiune ar distruge coasta SUA cu un tsunami gigantic și precipitații radioactive - iar experții militari ruși au sugerat că scurgerea din 2015 a fost un avertisment pentru SUA.

În mai 2020, agenția de știri rusă TASS a raportat că sarcina utilă ar putea fi de până la două megatone pentru a „distruge bazele navale inamice” și are o adâncime de operare de peste un km.

Belgorod nuclear submarine which will carry what was dubbed by NATO as Putin’s “doomsday weapon” — Officially, the “Status-6 oceanic multipurpose system” is a nuclear weapon in the form of an underwater drone which is capable of triggering tsunami near enemy coasts with pic.twitter.com/HaB5zalK9W