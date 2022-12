Rusia a lansat 1.000 de atacuri asupra reţelei electrice a Ucrainei, spune Kievul | VIDEO

Volodimir Kudritski, directorul executiv al operatorului de reţea Ukrenergo, a declarat, de asemenea, la o întâlnire organizată de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), că oficialii săi caută în lume echipamentele complexe necesare reparaţiilor, scrie The Guardian, citată de News.ro.

Kyiv supermarket. Electricity is off but that doesn't stop anyone from shopping. pic.twitter.com/lM1ZOLRVsS