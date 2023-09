Ruși nimiciți în Donețk după ce și-au dezvăluit poziția trăgând într-un steag ucrainean purtat de baloane VIDEO

Soldații ruși și-au dezvăluit accidental pozițiile după ce au încercat să doboare un steag ucrainean suspendat de baloane care zburau deasupra teritoriului ocupat, a declarat un oficial ucrainean, potrivit Insider.

Steagul de mari dimensiuni, atașat la câteva zeci de baloane cu heliu, a fost eliberat duminică din orașul Avdiivka, controlat de Ucraina.

On 9 September 2023, in honor of the 245th Avdiyivka City Day, the Ukrainian military released balloons carrying the national flag into the sky. The flag flew over occupied Donetsk.

Ukrainian troops have been defending Avdiyivka for more than a year now. https://t.co/JerGpwHg3P pic.twitter.com/VSXsQwqCTC