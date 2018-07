Român, șofer Uber, condamnat la închisoare în Anglia. Ce i-a făcut unei cliente

Dorin Visanu, în vârstă de 30 de ani, a preluat o femeie din districtul Clapham, situat în sudul Londrei, pe 2 septembrie anul trecut. Conform Metro, bărbatul ar fi făcut un ocol, nerespectând traseul iniţial, şi i-a pus mâinile pe coapsa femeii. Romanul este căsătorit şi are doi copii, relatează Metro

După ce femeia s-a urcat în maşină, în decursul a câteva minute, Visanu a întrebat-o dacă are iubit şi dacă vrea să iasă la o întâlnire alături de el, deşi britanică a refuzat în repetate rânduri. Procurorul Grace Ong a spus: "La momentul acela, bărbatul deja o pipăise în numeroase rânduri în zona coapselor".

Femeia a început să intre în panică atunci când Visanu a luat-o pe "străzile lăturalnice", după ce îi lăsase pe alţi doi clienţi nu de parte de casă femii. Procurorul a sugerat că Visanu, care s-a stabilit în Marea Britanie acum 10 ani, când avea 20, "cauta un loc liniştit, în afară drumului principal, pentru a agresa sexual pe pasageră".

Într-un comunicat, Visanu a precizat a atingerile au fost "absolult accidentale", iar iniţial, bărbatul a afirmat că femeia "era băută" şi a început să lovească diverse lucruri prin maşină.

Juriului i-a luat 2 ore pentru a-l condamna pe Visanu pentru agresiune sexuală. Un reprezentant în instanţă al lui Visanu, Andrew Collings, i-a spus judecătorului că Visanu, ai cărui copii au 14 şi 8 ani, este un om "foarte muncitor", care nu a mai avut în trecut vreo condamnare.

