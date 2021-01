Rezidenţii unui azil din Israel au organizat o petrecere după ce au fost vaccinaţi cu dozele de rapel

Rezidenţii centrului pentru vârstnici Lev Ganim din oraşul Netania, purtând în continuare măşti de protecţie sanitară, au dansat şi au organizat o petrecere pentru a sărbători momentul în care au primit dozele de rapel ale unui vaccin dezvoltat împotriva maladiei COVID-19.

"Sunt bucuroasă ca o pasăre liberă pe cer. Slavă Domnului, toate lucrurile negative se vor sfârşi", a declarat Pnina Dembinsky, o fostă profesoară în vârstă de 70 de ani, care locuieşte în acest azil de peste şapte ani.

"Vom putea să fim liberi, să ieşim afară, să ne întâlnim cu familiile noastre, cu prietenii, să ne bucurăm de viaţă aşa cum ştiam să o facem în trecut, aşa cum o făceam până în urmă cu un an. Ne vom întoarce la viaţa normală", a adăugat ea.

Rezidenţii centrului pentru vârstnici vor trebui să rămână vigilenţi. Deocamdată nu se ştie dacă vaccinurile previn transmiterea noului coronavirus, aşadar oamenii vaccinaţi ar putea să răspândească în continuare virusul.

Deşi a ajuns la o rată de vaccinare de 28% din populaţia sa de circa 9 milioane de locuitori, Israelul a impus de curând cel de-al treilea lockdown la nivel naţional de la începutul pandemiei, încercând să limiteze astfel numărul în creştere al infectărilor cu virusul SARS-CoV-2.



