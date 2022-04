Renumita grădină cu lalele din Olanda și-a deschis porțile, după doi ani de pandemie

Un paradis al florilor poate fi admirat lângă Amsterdam. Renumita grădină cu lalele din Olanda, considerată cea mai mare din lume, și-a deschis în sfârșit porțile.

În ultii doi ani a stat închisă primăvara, din cauza pandemiei. O parte dintre florile expuse vor ajunge în curând la Roma, pentru a decora Vaticanul, de Paște.

Mii de lalele colorate, zambile și narcise. Parcul Keukenhof este, în această perioadă, un loc unde industria olandeză a florilor își expune marfa. Se află la doar o jumătate de oră de mers cu mașina de Amsterdam.

Doar grădinarii și câțiva alți angajați au putut privi cum bulbii se transformă în flori. O parte dintre ele vor decora Vaticanul de Paște, așa că au fost deja ambalate și pregătite pentru călătorie. Au primit și binecuvântarea unui episcop catolic.

Grădina s-a deschis din nou pentru public, după doi ani de pauză.

Marlies Goldenberg, manager de publicitate al parcului: „Normal că în primul an am fost supărați că nu am putut deschide. În al doilea an, am fost pregătiți să-i primim pe turiști, având tot felul de măsuri de protecție împotriva coronavirusului, dar tot nu ni s-a permis să deschidem și am fost tare dezamăgiți. Nu doar noi. Și vizitatorii au fost foarte dezamăgiți.”

Reprezentanții parcului așteaptă aproximativ 700.000 de vizitatori în acest an, o scădere semnificativă față de cei un milion și jumătate de oameni câți obișnuiau să viziteze acest loc înainte de pandemie. Primii turiști și-au făcut deja apariția.

Vizitatoare: „E minunat. Voiam să vizez această locație de mult timp, dar, din cauza pandemiei, am tot amânat momentul. Acum sunt foarte fericită să fiu aici și să admir florile.”

Acest paradis al florilor poate fi vizitat până la mijlocul lunii mai.