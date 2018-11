”Reginele frumuseții” din Venezuela își caută de lucru peste hotare, din cauza sărăciei

Mii de oameni fug în fiecare zi din Venezuela pentru a scăpa de lipsa cronică a alimentelor și inflația uriașă, care ar putea atinge un milion la sută.

În același timp, în regimul președintelui Maduro, Venezuela își pierde resursele de frumusețe. Zeci de regine ale frumuseții pleacă din țară, căutându-și de lucru în străinătate, ca manechine sau animatoare de televiziune.

Unele dintre frumoasele Venezuelei ajung chiar să reprezinte ţările adoptive, în concursuri internaţionale de genul Miss Earth, Miss World sau Miss Universe - care va avea loc luna viitoare, în Thailanda.

La scoala denumită "a lui Giselle", din Caracas, zeci de tinere învaţa cum să păşească graţios, de-a lungul unui coridor împodobit cu portretele faimoaselor câştigătoare, din Venezuela, ale concursurilor de frumuseţe.

Giselle Reyes este directoarea şcolii "de miss". Ea estimează că, în ultima decadă, 70 la sută dintre absolventele sale au plecat în străinătate.

Jessica Russo, de 22 de ani, a lăsat în urma Venezuela mutându-se cu familia în Peru, acum un an. Recent, şi-a reprezentat țara adoptivă la concursul Miss World, din Filipine.

Jessica Russo: ”Am luat decizia, pentru că aveam puțină pregătire și știam ce este cu aceste concursuri, să particip la selecție. Așa am ajuns să particip și să câștig.”

Jessica a concurat cu Carolina Jane, un manechin tot din Venezuela, dar care a reprezentat Spania.

Carolina Jane, Spania: ”Inima mea e împărțită între două țări, Venezuela și Spania. Așa că m-am simțit mândră să reprezint oricare din aceste țări am avut ocazia.”

Andrea Diaz, tot din Venezuela, va reprezenta... Chile la concursul Miss Universe. A fost acceptată chiar dacă a avut un accident - i-au rămas urme pe faţă după ce a fost arsă cu acid.

Andrea Diaz: ”Nu am pielea perfectă, poate nu am un trup perfect, dar simt că pot câștiga coroana Miss Universe pentru că am mai multe de oferit, nu doar o prezența fizică.”

Multă vreme, ţara care acum se îndreaptă spre faliment sub "înţeleaptă" cârmuire a preşedintelui Nicolas Maduro, a fost lider mondial în materie de regine ale frumuseţii.

A adunat 7 coroane de Miss Universe şi 6 titluri Miss World.... Iar venezuelenii urmăreau asemenea concursuri de frumuseţe cu sufletul al gura, ca pe un sport popular.

Dar criză economică a "topit" oportunităţile "reginelor" de a găsi un loc de munca acasă. Au dispărut show-urile de modă şi nu mai sunt bani pentru spectacole sau campanii publicitare.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!