Regele Charles al III-lea și regina consoartă, atacați cu ouă în York. "Țara a fost construită pe sângele sclavilor" | VIDEO

"Această ţară a fost construită pe sângele sclavilor", a strigat bărbatul respectiv imediat după atac, informează Daily Mail.

Oul arunctat de acesta în direcția cuplului regal britanic a ajuns pe şosea, în apropierea regelui și a reginei consoarte.

Eggs thrown at #KingCharles and Camilla

The lone protester shouted, "This country was built by Slaves"

Which slaves?

Slaves from where?

What EXACTLY did these slaves build?

Where did they build these things?

Who did they build them for?

Who owned these slaves?#Eggs pic.twitter.com/9MkgUKyDVr