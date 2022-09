Reacțiile membrilor Casei Regale Britanice după moartea Reginei Elisabeta a II-a. Steaguri coborâte în bernă în Noua Zeelandă

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a stins din viață, pe 8 septembrie la vârsta de 96 de ani, după o domnie de 70 de ani.

Regina Elisabeta a murit în pace la reședința regală din Balmoral, Scoția.

Vestea despre moartea reginei Elisabeta a II a fost dată de către membrii Familia Regale Britanice, care au transmis mesaje pline de îndurerare.

View this post on Instagram

După ce au fos informații că starea de sănătate a Reginei s-a înrăutățit, membrii familiei regale au plecat de îndată spre reședința din Balmoral.

În ultimele clipe de viață ale reginei Elisabeta i-au fost alături Prințul Charles și Prințesa Anne, care se aflau deja în Scoția,

Prințul Andrew, Prințul Edward, soția sa Sophie și Prințul William au zburat cu un avion privat din Berkshire în Balmoral pentru a o vedea pe regină. Însă aceștia nu au mai apucat să-și ia rămas bun.

Prințul Harry, care ar fi trebuit să participe alături de Meghan Markle la o un eveniment caritabil, în Londra, a încercat să ajungă la Balmoral pentru a-și putea lua rămas bun de la Regina Elisabeta. Din păcate cei doi au ajuns la o oră și jumătate după decesul a fost făcut public.

La scurt timp după ce Familia Regală Britanică a anunțat decesul reginei Elisabeta a II-a, Prințul Charles a transmis următorul mesaj: „Moartea iubitei mele mame, Majestatea Sa Regina, este un moment de cea mai mare tristețe pentru mine și pentru toți membrii familiei mele. Plângem profund trecerea în neființă a unei suverane prețuite și a unei mame foarte iubite. Știu că pierderea ei va fi profund resimțită în întreaga țară, în Regate și în Commonwealth și de nenumărate persoane din întreaga lume. În această perioadă de doliu și schimbare, familia mea și cu mine vom fi mângâiați și susținuți de cunoașterea respectului și a afecțiunii profunde în care regina a fost atât de mult prețuită”, se arată în declarația emisă Familia Regală în numele lui Charles.”

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher