Reacția unei femei atacată de 3 bărbați care au vrut să-i fure mașina cu fiul ei înăuntru

Incidentul a fost filmat de o cameră de supraveghere, iar în imagini se observă cum femeia le ține piept bărbaților care au cagule pe cap și obiecte contondente. În mașină se afla copilul ei de 3 ani, pe care femeia a reușit să îl protejeze, alungându-i pe atacatori, vizibil luați prin surprindere de modul în care a acționat femeia.

Incidentul a avut loc pe 26 iulie, într-o suburbie din Birmingham, iar poliția a demarat o anchetă pentru identificarea agresorilor, transmite Birmingham Live. Poliția îndeamnă pe oricine are informații despre aceștia să apeleze numărul de urgență.

De asemenea, Poliția îi avertizează pe cetățeni să fie vigilenți în astfel de momente, agresorii apelând la diverse metode pentru a comite furturile.

#APPEAL | We are appealing for information following an attempted carjacking in Oakland Road, Moseley around 6pm on Fri 26 July. A woman was getting out of her Audi, while her three-year-old son was still in the car, when three men approached her. pic.twitter.com/r6nkr5q6V0