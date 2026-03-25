"Monitorizăm îndeaproape toate mişcările SUA în regiune, în special desfăşurările de trupe", a scris pe reţeaua preşedintele parlamentului iranian, Mohammed Bagher Ghalibaf. "Nu ne puneţi la încercare hotărârea de a ne apăra ţara", a subliniat Ghalibaf, fost general.

"Generalii au distrus, soldaţii nu pot repara; în schimb, vor cădea pradă iluziilor lui (Benjamin) Netanyahu", a mai adăugat acesta, referindu-se la prim-ministrul israelian. Comentariile sale vin în contextul în care, potrivit mass-media, guvernul SUA a ordonat desfăşurarea în Orientul Mijlociu a mii de soldaţi dintr-o divizie aeropurtată şi au circulat zvonuri privind o posibilă invazie a insulei iraniene Kharg, cel mai important terminal de export pentru petrolul iranian din Golf.

Pentagonul ar urma să trimită mii de militari din Divizia 82 Aeropurtată în Orientul Mijlociu, au declarat marţi pentru Reuters două persoane familiarizate cu situaţia.

Oficialii, care s-au exprimat sub rezerva anonimatului, nu au specificat unde anume în Orientul Mijlociu vor fi desfăşurate trupele sau când vor ajunge în regiune. Militarii sunt staţionaţi la Fort Bragg, în Carolina de Nord.

Pentru moment nu a fost luată nicio decizie privind trimiterea de trupe americane în Iran, a declarat una dintre surse pentru Reuters, însă acestea vor consolida capacitatea pentru potenţiale operaţiuni viitoare în regiune.

Trimiterea militarilor în regiune are loc după desfăşurarea săptămâna trecută a mii de puşcaşi marini şi marinari la bordul USS Boxer, o navă de asalt amfibie, împreună cu Unitatea Expediţionară de Puşcaşi Marini şi navele de război care îi însoţesc.

Desfăşurările aşteptate au loc la o zi după ce preşedintele american Donald Trump a declarat că va amâna timp de cinci zile loviturile militare împotriva centralelor electrice iraniene, afirmând că au existat discuţii "productive" cu Iranul.

Cu toate acestea, Teheranul a negat luni că ar fi avut loc negocieri cu SUA.