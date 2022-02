Război în Ucraina. Volodimir Zelenski a introdus legea marțială pe toate teritoriile țării

Zelenski a spus că Rusia a efectuat atacuri cu rachete asupra infrastructurii ţării şi a gărzilor de frontieră.

“Suntem puternici, suntem gata pentru orice, vom învinge”, a afirmat şeful statului ucrainean.

Liderul de la Kremlin a cerut armatei ucrainene "să depună armele" şi a promis să contracareze orice interferenţă străină în operaţiunea rusă în Ucraina.

Presa internațională transmite că mai multe explozii au început să se audă în capitala Kiev și în orașele Harkov sau Odesa, precum și în estul țării.

“Am luat decizia pentru o operaţiune militară”, a spus Vladimir Putin într-o declaraţie surpriză la televizor, cu puţin timp înaintea orei 03:00 GMT.

Vladimir Putin a indicat că responsabilitatea pentru orice vărsare de sânge va fi pe conştiinţa regimului ucrainean, iar răspunsul va fi instantaneu dacă cineva încearcă să confrunte Rusia, scrie Agerpres.

Din punctul său de vedere, acţiunile Rusiei reprezintă auto-apărare în faţa ameninţărilor şi a unor probleme mai mari decât cele actuale.

Preşedintele Rusiei s-a adresat militarilor ucraineni spunându-le că părinţii şi bunicii lor nu au luptat “pentru ca voi să puteţi ajuta neo-naziştii”. El a adăugat că doreşte să încerce să demilitarizeze şi să “de-nazifice” Ucraina.



BREAKING VIDEO: AIR RAID SIRENS NOW IN CAPITAL CITY OF KIEV. #UKRAINE #WWIII pic.twitter.com/A4JDErpQyw