Război în Fâșia Gaza. Israelul intensifică raidurile aeriene şi combate revoltele interne

Israelul este angajat pe două fronturi, intensificând raidurile aeriene împotriva militanţilor islamişti ai Hamas din Fâşia Gaza şi combătând revoltele din oraşele sale cu populaţie mixtă, iudeo-arabă, transmite joi AFP.

La scurt timp după miezul nopţii de miercuri spre joi, alarmele s-au activat în sudul ţării, la Tel Aviv însă, pentru prima oară de la escaladarea violenţelor luni, şi în nordul Israelului.

Între timp, forţele aeriene israeliene au lovit poziţii ale Hamas din Fâşia Gaza vizând, printre altele, obiective care au legătură cu operaţiunile de contraspionaj ale Hamas, precum şi locuinţa unui comandat al mişcării, Iyad Tayeb.

În Fâşia Gaza, cel mai recent bilanţ al victimelor indică 67 de morţi, inclusiv 17 copii, şi aproape 400 de răniţi.

În tabăra israeliană, numărul morţilor a crescut la şapte.

Citește și Războiul din Gaza: SUA trimit un emisar în Orientul Mijlociu pentru a cere detensionarea situaţiei

"Ca represalii pentru raidul asupra turnului Al-Shoruk şi moartea unui grup de lideri", Hamas a lansat miercuri seară peste o sută de rachete spre Israel, dintre care mai multe au fost interceptate de sistemul de apărare antirachetă Domul de fier.

Astfel, numărul rachetelor lansate spre Israel de mai multe grupări armate palestiniene de la începutul săptămânii se ridică la aproximativ 1.500.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a declarat hotărât să continue să atace şi să slăbească capacităţile militare ale Hamas.

Preşedintele Autorităţii Naţionale Palestiniene, Mahmoud Abbas, cu sediul în Cisiordania, locul protestelor, al ciocnirilor şi al atacurilor împotriva forţelor israeliene care au ucis trei persoane marţi, i-a cerut preşedintelui american, Joe Biden, într-o discuţie telefonică, să "oprească atacurile israeliene".

În culise, Qatarul, Egiptul şi ONU lucrează, de asemenea, pentru a facilita o mediere. Ministrul egiptean de externe a luat legătura cu omologul său israelian pentru a încerca, fără succes pentru moment, să îl convingă să oprească raidurile asupra Fâşiei Gaza. Un emisar american este aşteptat să sosească în regiune.

Hamas a lansat o primă rundă de rachete asupra Israelului în semn de solidaritate cu cei peste 700 de palestinieni răniţi în ciocnirile cu poliţia israeliană pe Esplanada Moscheii din Ierusalimul de Est.

Preşedintele Biden a discutat telefonic cu premierul israelian Netanyahu

Preşedintele american Joe Biden a discutat miercuri telefonic cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, la scurt timp după anunţul trimiterii unui emisar în Israel şi teritoriile palestiniene, Hady Amr, în contextul escaladării violenţelor în ultimele zile, informează AFP.

"Am avut o discuţie cu Bibi Netanyahu", a anunţat preşedintele Biden la Casa Albă.

"Speranţa mea este ca situaţia să se rezolve cât mai rapid posibil, dar Israelul are dreptul să se apere atunci când mii de rachete sunt lansate spre teritoriul său", a adăugat preşedintele american.

Misiunea lui Hady Amr, un oficial de rang înalt din cadrul Departamentului de Stat, este aceea de a solicita "în numele preşedintelui Biden o dezescaladare a violenţei", a precizat secretarul de stat Antony Blinken.

Tot miercuri, şeful diplomaţiei americane a discutat telefonic cu premierul Netanyahu, căruia i-a reiterat apelul către toate părţile privind dezescaladarea tensiunilor şi încetarea violenţei.

Secretarul american al apărării, Lloyd Austin, a discutat şi el cu omologul israelian, Benny Gantz, cerând ambelor părţi să "ia măsuri pentru a restabili liniştea".

Secretarul de stat american Antony Blinken a discutat cu liderul palestinian Mahmoud Abbas

Secretarul de stat american Antony Blinken a anunţat miercuri seară, pe Twitter, că a discutat telefonic cu preşedintele Autorităţii Naţionale Palestiniene, Mahmoud Abbas, şi a cerut încetarea lansării de rachete din Fâşia Gaza către Israel, transmite joi AFP.

"Am vorbit cu preşedintele Abbas despre situaţia actuală din Ierusalim, Cisiordania şi Gaza. Am transmis condoleanţe pentru pierderile de vieţi omeneşti. Am subliniat necesitatea de a pune capăt atacurilor cu rachete şi de a reduce tensiunile", a scris pe Twitter şeful diplomaţiei americane.

"Israelienii şi palestinienii merită în egală măsură libertate, demnitate, securitate şi prosperitate", a adăugat Blinken.