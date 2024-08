Răsturnare incredibilă de situație: Ucraina invadează Rusia. ”Agresorul rus plătește agresiunea”

Autorităţile ucrainene păstrează de marţi o tăcere aproape totală asupra situaţiei şi nu au făcut niciun comentariu direct. Mihailo Podoliak nu a atribuit nici el în mod direct acest atac armatei ucrainene.

Însă el afirmă pe X că ”prima cauză a oricărei escaladări, a oricărui bombardament, a oricărei acţiuni militare (...) inclusiv în regiunile (ruse) Kursk şi Belgorod este numai agresiunea fără echivoc a Rusiei” şi invazia rusă a Ucrainei care se desfăşoară de peste doi ani.

Operations like those in Kursk Oblast will have a positive impact on possible negotiations with Russia , Podolyak says

According to him, the Russian Federation is ready to make some compromises only when the war does not go according to its plan. pic.twitter.com/4EaVWd3u68