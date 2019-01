O saudită a renunțat la islam și a încercat să fugă de familia ei: ”Mă vor ucide!”

Rahaf Mohammed al-Qunun susține că se afla într-o excursie cu familia în Kuwait, când s-a hotărât să fugă spre Australia via Bangkok.

Femeia a renunțat la islam și a decis să își facă o viață nouă, însă când credea că a reușit, tânăra a fost prinsă pe aeroportul din Bangkok de un oficial. Acesta i-a reținut pașaportul și a blocat-o pe aeroport. În cele din urmă a fost repatriată

Tânăra se temea că va fi ucisă de familia ei pentru gestul la care a recurs.

My name is Rahaf Mohammed Mutlaq Alqunun, and this is my picture pic.twitter.com/RHsnnPWUjL

“Mă tem că familia mea mă va ucide”, a fost mesajul tinerei postat pe Twitter.

Poliția a declarat că femeia a fugit pentru a nu se căsători, însă i-au refuzat zborul. Deși femeia susține ca avea viză australiană, pașaportul ei a fost confiscat de un diplomat.

“Aceasta este o copie a pașaportului și o arăt pentru că vreau să știti că sunt reală și exist.”, a mai scris pe contul său tânăra.

Până în acest moment, nu se mai știe nimic despre ea după ce a ajuns din nou în Arabia Saudită.

This is a copy of my passport, Im shering it with you now because I want you to know I’m real and exist. pic.twitter.com/6yzVyFifp7