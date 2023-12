Răsturnare de situație în cazul piticei care s-a prefăcut a fi o fetiță de 6 ani. Ar fi încercat să-și ucidă familia adoptivă

Natalia Grace s-ar fi prefăcut a fi o copilă ucraineană de șase ani pentru a fi adoptată în 2010 de un cuplu de americani, Michael și Kristina Barnett, care apoi au descoperit cine era de fapt, și au acuzat-o că îi terorizează și încearcă să îi omoare, scrie Daily Star.

Natalia Grace a fost adoptată în 2010 de Michael și Kristina Barnett, care credeau că are șase ani, și a fost luată în casa lor din Indiana, SUA.

La scurt timp după ce au adus-o pe Natalia în casa lor din Indiana, soții Barnett a început să suspecteze că ceea ce trebuia să fie fiica lor de șase ani era, în realitate, mult mai în vârstă.

Părinții adoptivi au descoperit că Natalia avea păr pubian și își ascundea menstruația, acuzând-o public că este o „adultă sociopată” cu nanism.

În 2012, un judecător a admis cererea familiei de a schimba legal data nașterii ei din 2003 în 1989. Familia a mutat-o apoi într-un apartament în timp ce ei s-au mutat în Canada.

Cea mai recentă întorsătură în povestea bizară a piticei ucrainene și a părinților ei adoptivi a fost surprinsă de camerele de filmat, Natalia aflându-se față în față cu tatăl care a etichetat-o ca fiind sociopată și mincinoasă.

Acum, reîntâlnirea tensionată dintre Natalia și Michael a fost filmată pentru documentarul Investigation Discovery (ID) intitulat „Natalia Speaks”.

În film, cei doi stau unul lângă celălalt în timp ce Natalia respinge acuzațiile lui Michael, printre care se numără și aceea că odată s-a trezit și a găsit-o pe ea stând deasupra patului părinților ei cu un cuțit.

„Nu am fost niciodată în camera voastră cu un cuțit”, spune ea. Dar Michael îi răspunde: „Știu ce am văzut”.

În emisiune, Natalia spune că „în fiecare minciună se ascunde un adevăr, dar trebuie să sapi destul ca să-l vezi. Ei nu vor scăpa cu asta”.

De asemenea, ea spune că „și-a pierdut copilăria” după ce Michael și Kristine au reușit să obțină schimbarea legală a vârstei sale.

Soții Barnett au fost reținuți în 2019, fiind acuzați că au abandonat-o pe Natalia când s-au mutat în Canada. Michael a fost achitat de acuzații, iar lui Kristine i s-a respins cazul.

„Lucrurile pe care spun că le-am făcut sunt o minciună”

„Aceasta este partea mea a poveștii și voi spune ce s-a întâmplat, pentru că nu am avut niciodată șansa să spun adevărul”, a spus Natalia. „Lucrurile pe care Kristine și Michael spun că le-am făcut sunt o minciună. Nu am făcut niciodată nimic din ceea ce Kristine și Michael au spus că am făcut. Poți întreba pe oricine din familia mea. Întreabă-i doar: „A făcut vreodată ceva?”. Îți vor spune cine sunt cu adevărat. Ei nu vor minți și nici eu. Este foarte frustrant să aud tot ce spun Kristine și Michael. Și pentru că deja nu mai știu cine sunt și vreau să știu cine sunt și ce mi s-a întâmplat, dar aud toate aceste lucruri care niciodată s-au întâmplat de fapt. Ați auzit cu toții de la Kristine și Michael ce au spus despre mine. Dar trebuie să auziți ambele părți pentru a ști ce s-a întâmplat”.

Familia Barnett susține că Natalia a vrut să-i omoare, otrăvindu-le mâncarea, iar o dată a apărut în dormitorul lor, în miezul nopții, cu un cuțit în mână.

„Ne trezeam cu ea stând deasupra noastră în miezul nopții”

Kristina a declarat la un moment dat pentru Daily Mail:

„Natalia spunea și făcea desene spunând că vrea să omoare membrii familiei, să-i învelească apoi într-o pătură și să-i îngroape în curtea din spate. Ne trezeam cu ea stând deasupra noastră în miezul nopții. Nu puteai să mai dormi. Trebuia să ascundem toate obiectele ascuțite din casă. Am văzut-o punând chimicale, înălbitor, în cafeaua mea și am întrebat-o: „Ce faci?”. Ea a spus: „Încerc să te otrăvesc”.

Cuplul acum divorțat a fost recent achitat pentru acuzația de neglijență, după ce s-au mutat în Canada, lăsând presupusul copil să se descurce singur. De asemenea, un judecător i-a schimbat legal vârsta Nataliei la 22 de ani.

Vecinii care apar în documentar și-au amintit comportamentul aparent ciudat al piticei.

Toby Miles a spus: „Era ca un ucigaș în serie sau așa ceva, cât de lejer au pus tentativa de crimă într-o conversație”.

Când a fost întrebat despre părinții ei adoptivi care au părăsit-o, vecinul a spus: „Dacă aș crede că este doar un copil care nu știe să aibă grijă de ea însăși, aceasta ar fi o altă conversație”.

Între timp, soția lui Toby, Melanie, și-a amintit că Natalia a spus: „Am stat deasupra lor cu un cuțit, așa că mi-au luat toate cuțitele și apoi am încercat să-i otrăvesc, așa că a trebuit să locuiesc în garaj o vreme”.

Sursa: Daily Star
Dată publicare: 12-12-2023 19:12