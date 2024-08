Rapperul american Fatman Scoop a murit la vârsta de 53 de ani, după ce s-a prăbușit pe scenă în timpul unui concert

Într-o mesaj publicat pe rețelele sociale, Birch Michael - cunoscut ca Pure Cold - a spus: "Cu cea mai grea inimă anunț decesul lui Isaac Freeman III, cunoscut profesional ca Fatman Scoop".

Getty

Muzicianul, celebru pentru hit-ul său din 2003 ”Be Faithful”, a fost văzut prăbușindu-se pe scenă în timpul unui spectacol în Connecticut.

Lauren Garrett, primarul din Hamden, a scris vineri pe Facebook: "În această seară, în timp ce concerta la Hamden Town Center Park, Isaac Freeman, alias Fatman Scoop, a avut o urgență medicală pe scenă. El este transportat cu ambulanța la spital. Vom oferi informații actualizate atunci când acestea sunt disponibile. Vă rugăm să-l păstrați în gândurile și rugăciunile dumneavoastră."

Cunoscut pentru prezența sa vocală puternică pe diverse melodii hip-hop, Fatman Scoop a fost cunoscut pentru interpretările sale ca invitat pe single-urile din 2005 "Lose Control" de Missy Elliott și "It's Like That" de Mariah Carey.

Cântecele au ajuns pe locurile trei și, respectiv, 16 în Billboard Hot 100, în timp ce primul a câștigat premiul Grammy pentru cel mai bun videoclip muzical și a primit o nominalizare pentru cel mai bun cântec rap.

Anterior, single-ul său de succes din 1999, "Be Faithful" (featuring the Crooklyn Clan) a intrat în topurile Hot Rap Songs și Hot R&B/Hip Hop Songs, și a atins vârful UK Singles Chart.

