Raport îngrijorător Amnesty despre romii din România, care trăiesc în „condiții disperate” în Suedia

Raportul relevă că migranţii marginalizaţi din UE se confruntă cu obstacole insurmontabile în accesul la adăpost, la salubritate şi la servicii de sănătate, fapt care încalcă drepturile omului, pe care Suedia are obligaţia să le garanteze pentru toate persoanele care trăiesc pe teritoriul său.

Autorităţile pur şi simplu i-au abandonat pe aceşti oameni, care şi-au exercitat dreptul la libertatea de mişcare în cadrul UE în căutarea unei vieţi mai bune, conform Amnesty International.

"Dormind în corturi, maşini sau adăposturi temporare la marginea oraşelor, mii de romi din Suedia sunt nevoiţi să se lupte în permanent pentru mâncare, salubritate şi sănătate. Iarna, când temperaturile scad, acest lucru devine o luptă pentru supravieţuire", a spus directorul adjunct al Amnesty International pentru Europa, Fotis Filippou, citat într-un comunicat.

Out tmw: @AmnestySverige report explores desperate & dangerous conditions experienced by homeless & destitute EU migrants, mostly of Roma origin, living in #Sweden. For an embargoed copy DM me or email press@amnesty.org / ami.hedenborg@amnesty.se @amnesty pic.twitter.com/MEw1vOrjob