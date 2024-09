Rachetă lansată de Hezbollah către Tel Aviv. Armata israeliană anunță primele distrugeri

Nu există raportări privind pagube sau victime, iar armata a declarat că nu este nicio schimbare în instrucţiunile de apărare civilă pentru centrul Israelului, relatează Retuers, citată de News.ro.

Sirenele de avertizare au sunat şi în alte zone din centrul Israelului, inclusiv în oraşul Netanya.

Armata israeliană a transmis că „în urma lansării unei rachete sol-sol de către Hezbollah către centrul Israelului, IAF a lovit lansatorul de la care a fost trasă racheta în zona Nafakhiyeh, Liban.

⭕️Following the launch of a Hezbollah surface-to-surface missile toward central Israel, the IAF struck the launcher from which the missile was fired in the area of Nafakhiyeh, Lebanon. pic.twitter.com/nYONUJN5bz