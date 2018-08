Răbufnire a Rusiei după noile sancţiuni anunţate de SUA. Rubla, cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani

Statele Unite au anunţat miercuri că vor impune noi sancţiuni Rusiei după ce Washingtonul a stabilit că Moscova a folosit un agent neurotoxic pentru a-i otrăvi pe fostul agent dublu rus Serghei Skripal şi pe fiica acestuia Iulia, în Marea Britanie.

Rusia a negat în mod repetat responsabilitatea în acest caz şi ambasada Rusiei la Washington a menţionat într-o declaraţie că nu există dovezi care să susţină concluziile administraţiei americane în acest sens, relatează Agerpres.

"La 8 august 2018, şeful adjunct al misiunii noastre a fost informat la Departamentul de Stat în legătură cu noi sancţiuni draconice împotriva Rusiei în baza unor acuzaţii nefondate de utilizare a agentului neurotoxic Noviciok împotriva unui cetăţean britanic", a anunţat ambasada. "Ne-am obişnuit să nu auzim şi de fapte sau dovezi concrete", a menţionat ambasada rusă.

Anunţul SUA a alimentat îngrijorarea investitorilor străini deja preocupaţi de efectele sancţiunilor impuse de SUA asupra activelor ruseşti. Rubla s-a depreciat joi cu peste un procent faţă de dolar, la o zi după ce ajunsese la cel mai scăzut nivel în aproape doi ani.

Ambasada rusă a precizat că Moscova continuă să pledeze pentru o anchetă deschisă şi transparentă în cazul otrăvirii fostului spion rus.

Serghei Skripal (66 de ani), fost colonel GRU (Serviciul de informaţii al armatei ruse), şi fiica sa, Iulia (33 de ani), s-au aflat timp de mai multe săptămâni la terapie intensivă, după ce au fost găsiţi pe 4 martie în stare de inconştienţă pe o bancă, în Salisbury. Ulterior s-a stabilit că o formă lichidă a agentului neurotoxic Noviciok a fost aplicată pe uşa casei lor.

Ţările europene şi Statele Unite au expulzat 100 de diplomaţi ruşi după atac, în cea mai puternică acţiune contra Rusiei a lui Donald Trump de la preluarea mandatului.

Sancţiunile se referă la mărfuri sensibile din punct de vedere al securităţii naţionale, le-a spus miercuri reporterilor un înalt oficial al Departamentului de Stat, citând legea americană din 1991 privind eliminarea folosirii armelor chimice şi biologice. Vor exista, totuşi, unele excepţii în cazul zborurilor spaţiale şi al cooperării guvernamentale în domeniu, dar şi în ce priveşte siguranţa avioanelor de pasageri, situaţii care vor fi analizate de la caz la caz, a adăugat acesta.

Moneda rusă atinge cel mai scăzut nivel din ultimii doi ani

Pieţele financiare ruse înregistrau joi pierderi, iar moneda rusă a atins cel mai scăzut nivel din ultimii aproape doi ani în faţa dolarului, relatează AFP, potrivit news.ro.

În urma unei prime deprecieri a monedei ruse miercuri, dolarul valora mai bine de 66 de ruble joi dimineaţa, pentru prima oară din noiembrie 2016, iar euro a depăşit de asemenea pragul de 77 de ruble pentru prima oară din aprilie.

În privinţa principalilor indici bursieri de la Moscova, RTS s-a depreciat cu 3,20%, iar Moex cu 1,16% către ora 7.45 GMT (10.45, ora României), traşi în jos de compania aeriană semipublică Aeroflot (-10,59%), căreia administraţia lui Donald Trump ar intenţiona să-i interzică să mai presteze servicii în Statele Unite, potrivit presei americane.

Bănci au fost de asemenea sancţionate, iar mastodontul semipublic Sberbank şi-a pierdut 4,72% din valoare. Pieţele ruse au acuzat de miercuri o lovitură, în urma unor informaţii dezvăluite de presa rusă, care a evocat o intenție a Congresului american de a sancţiona datoria suverană rusă.

