R. Moldova a primit chestionarul de aderare la UE. Iohannis: „România îi este alături şi îi oferă tot sprijinul său”

Președintele Klaus Iohannis i-a adresat o postare pe Twitter liderului Moldovei Maia Sandu, după înmânarea chestionarului de către Comisia Europeană Moldovei ca răspuns la cererea de aderare a statului vecin.

Iohannis a declarat că aceasta este o „etapă importantă a drumului european al Republicii Moldova, iar România îi este alături şi îi oferă tot sprijinul său".

Nicu Popescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, s-a întâlnit luni cu comisarul pentru vecinătate și extindere Oliver Varhelyi la Luxemburg, pentru a obține chestionarul.

„Răspunsurile pe care le vom oferi întrebărilor din acest chestionar vor reprezenta radiografia situaţiei noastre de moment, arătând cât suntem de pregătiţi pentru aderarea la Uniunea Europeană şi, în acelaşi timp, ne vor indica unde trebuie să depunem eforturi suplimentare,“ a spus Popescu.

