Putin și Xi Jinping urmează să aibă o discuție în contextul unei apropieri accelerate între Moscova și Beijing

„Schimbul de puncte de vedere despre problemele regionale cele mai acute va fi foarte important, unele (dintre aceste probleme) mai apropiate nouă, Rusiei, iar altele mai apropiate Chinei”, anunţă joi un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, scrie AFP, citată de News.ro.

„Liderii noştri vor aborda aceste probleme în spiritului adevăratului nostru parteneriat strategic”, a declarat Peskov, precizând că reuniunea urmează să aibă loc în „prima parte a zilei”, după ora Moscovei.

Cei doi urmează să abordeze totodată „relaţiile bilaterale” şi o „creştere puternică a volumului schimburilor” între economiile rusă şi chineză, potrivit lui Peskov.

Rusia încearcă, în ultimele luni, să-şi consolideze relaţiile cu Asia, mai ales cu China, împotriva sancţiunilor care i-au fost impuse de către Occident din cauza ofensivei în Ucraina.

President Xi Jinping met with former Russian President Dmitry Medvedev in Beijing today.

According to RT, Dmitry Medvedev delivered a message from President Putin to Xi Jinping.pic.twitter.com/OWQHFXvehr