Putin rupe tăcerea în legătură cu accidentul lui Prigojin. „A făcut unele greşeli grave"

Vladimir Putin a confirmat moartea lui Evgheni Prigojin, numindu-l pe şeful mercenarilor Wagner un "om de afaceri talentat" cu "o soartă dificilă" şi a transmis condoleanţe familiilor şefului Wagner şi ale celorlalte nouă persoane aflate la bord, relatează BBC şi The Guardian.

Putin a rupt tăcerea despre Prigojin la aproape 24 de ore de la moartea acestuia, cu ocazia unei întâlniri avute la Kremlin, când presa remarcase deja lipsa unei reacţii din partea şefului Kremlinului faţă de moartea fostului său aliat, numit cândva "Bucătarul lui Putin", potrivit News.ro.

Vladimir Putin sends 'sincere condolences' and says Yevgeny Prigozhin 'made serious mistakes in his life' in first comments addressing the plane crash that reportedly killed Prigozhin and nine others.

