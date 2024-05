Un șofer s-a trezit cu amenzi de 55.000 de euro, trimise la o adresă veche. „Va trebui să vând totul pentru a le plăti”

Dale D'Agostino, în vârstă de 42 de ani, spune că i-au fost trimise 317 notificări de penalizare pentru că a condus dubița în zona cu emisii scăzute din Bradford, West Yorkshire, scrie Daily Mail.

Amenzile au fost trimise initial la o adresă veche și a aflat despre ele abia când a actualizat jurnalul de bord V5 pentru duba lui, în martie.

