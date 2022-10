Putin, prima reacție după explozia de pe podul din Crimeea: „Un atac terorist. De vină sunt serviciile secrete ucrainene”

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a oferit primele comentarii despre explozia de pe podul din Crimeea. El spune că este vorba despre un „atac terorist care a avut ca scop distrugerea infrastructurii civile critice rusești” și dă vina pe „serviciile secrete ucrainene” pentru acest lucru.

"Aici, așa cum tocmai ați raportat, nu există nicio îndoială că este vorba de un atac terorist care vizează distrugerea infrastructurii civile critice a Federației Ruse. Iar autorii, executanții, clienții sunt serviciile speciale ale Ucrainei", a declarat Putin în timpul unei întâlniri cu șeful Comitetului rus de anchetă, Alexander Bastrykin, potrivit rușilor de la Meduza.

Putin makes his first comments about the explosion on the bridge to Crimea. He says it's a "terrorist attack aimed at destroying critical Russian civilian infrastructure" and blames "Ukrainian secret services" for it. pic.twitter.com/pqIeVndRis