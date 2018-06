Putin povestește cum a consumat vodcă cu Xi Jinping. ”Am băut câte un păhărel, am tăiat salam”

Getty

Vladimir Putin a dezvăluit într-un interviu pentru Corporaţia Centrală de Radio şi Televiziune, difuzat miercuri înaintea vizitei sale în China, cum a băut o dată vodcă de ziua sa de naştere cu şeful statului chinez, Xi Jinping.

"Dacă nu mă înşeală memoria, Xi Jinping este singurul dintre liderii lumii cu care mi s-a întâmplat să sărbătoresc o dată ziua mea de naştere", a spus Putin, recunoscând că relaţiile şi programul nu i-au permis să serbeze până acum această zi cu alţi conducători străini.

"Dar cu Xi Jinping s-a întâmplat. Am vorbit deja despre asta în mod public, nu există niciun secret, a fost foarte simplu. Nu mă ascund, am băut câte un păhărel cu vodcă, am tăiat nişte salam", şi-a amintit preşedintele rus, care se ştie că nu este un amator de băuturi tari.

Vladimir Putin, un împătimit al sportului, duce în general un mod de viaţă sănătos iar media oficiale au acreditat ideea că acesta consumă de obicei ceai verde şi răcoritoare pe bază de fructe de pădure, preparate de bucătarii de la Kremlin.

Preşedintele rus nu a precizat când s-a întâmplat acest lucru, dar agenţia de presă TASS sugerează că, cel mai probabil, este vorba de sărbătorirea celei de-a 61-a aniversări a lui Putin, care a coincis cu prezenţa sa la summitul APEC din Bali, la 7 octombrie 2013. Într-o conferinţă de presă după summit, Putin a recunoscut atunci că a băut o vodcă cu chinezii.

"Cum am sărbătorit? Aproape că nicicum. Ultima întâlnire a fost cu delegaţia chineză. Le-am propus prietenilor chinezi să bem un pahar de vodcă cu această ocazie. Ei nu au refuzat", a spus atunci Putin, conform TASS. El a adăugat că oficialii chinezi au venit cu un tort pe care "l-am mâncat cu toţii".

Preşedintele rus urmează să participe în 9 şi 10 iunie la summitul Consiliului şefilor de stat din cadrul Organizaţiei de cooperare de la Shanghai, care va avea loc la Qingdao, oraş-port situat în provincia chineză Shandong.

